Hırsızlık için camiye girdi, kendisini görüntüleyen kamerayı çaldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde camiye giren hırsızlık şüphelisi, yardım paralarının olduğu bölümün kapı ve pencerelerini açamayınca kendisini görüntüleyen güvenlik kamerasını çaldı.
Olay, önceki akşam Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki Ali Rıza Cansu Vakfı Camii'nde meydana geldi. Camiye giren hırsızlık şüphelisi, yardım paralarının bulunduğu bölümün demir korkulukla korunan kapı ve pencerelerini açamayınca bir süre avluda dolaştı.
Birkaç defa daha kapı ve pencereleri zorlayan şüpheli, bu sırada camideki güvenlik kamerasınca görüntülendiğini anladı.
Şüpheli, kamerayı yerinden söküp, alarak camiden ayrıldı. Cami yetkilileri, ertesi gün kameranın yerinde olmadığını fark edince polise giderek, şikayetçi oldu.
Görüntüsü kayıtlarda olan şüphelinin daha önce de aynı camide hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Gaziantep'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- FT'den çarpıcı Türk bankaları iddiası
- e-Devlet üzerinden yeni hizmet: 1 Ekim'de başlıyor
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- AKP ve Erdoğan'a videolu gönderme
- Şehirlere göre fiyat değişecek