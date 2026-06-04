Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hırvatistan'da uçak kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Hırvatistan'da uçak kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

4.06.2026 18:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Hırvatistan'da uçak kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Hırvatistan'ın Istria Yarımadası'ndaki Medulin kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hırvatistan'ın Istria Yarımadası'nın güneyinde bulunan Medulin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Istria polisinden yapılan yazılı açıklamada, Medulin'deki havalimanı yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, olay yerine çok sayıda ilk yardım, itfaiye ve ambulans uçak ekiplerinin geldiği belirtildi.

Polis, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ulusal medya ise uçağın Avusturya'dan Hırvatistan'a geldiği ve Medulin'deki havalimanına inmesi gerektiği bilgisini paylaştı.

İlgili Konular: #Hırvatistan