'Hisselerini kârlı satacağız' diyen dolandırıcılara inandı, hayatının şokunu yaşadı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 11:01

Güncelleme: 16.12.2023 - 11:02

Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan C.A. adlı bir vatandaşın banka kart bilgilerini ele geçiren Y.U., M.A. ve Y.E. adlı 3 kişi tarafından, devre mülk hisselerini yabancılara kârlı olarak satacağı vaadiyle kandırdıkları ve C.A.’nın telefonuna program kurarak vatandaşın banka hesabındaki yüklü miktarda parayı kendi hesaplarına geçirdikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AYNI YÖNTEMLE BAŞKALARINI DA DOLANDIRMIŞLAR

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2’si kadın 3 şüphelinin başka bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırmak üzere oldukları anlaşıldı. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Y.U., M.A. ve Y.E., adliyeye sevk edildi.