'Hisselerini kârlı satacağız' diyen dolandırıcılara inandı, hayatının şokunu yaşadı
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir vatandaşı, devre mülk hisselerini yabancılara kârlı olarak satacağı vaadiyle kandıran dolandırıcılar, vatandaşın banka hesabındaki paraları kendi hesaplarına geçirdiler. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2’si kadın 3 şüpheliyi başka bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı.
Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan C.A. adlı bir vatandaşın banka kart bilgilerini ele geçiren Y.U., M.A. ve Y.E. adlı 3 kişi tarafından, devre mülk hisselerini yabancılara kârlı olarak satacağı vaadiyle kandırdıkları ve C.A.’nın telefonuna program kurarak vatandaşın banka hesabındaki yüklü miktarda parayı kendi hesaplarına geçirdikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
AYNI YÖNTEMLE BAŞKALARINI DA DOLANDIRMIŞLAR
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2’si kadın 3 şüphelinin başka bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırmak üzere oldukları anlaşıldı. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Y.U., M.A. ve Y.E., adliyeye sevk edildi.
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