Otomobil dolandırıcısı para çektiği esnada yakalandı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 17:15

Güncelleme: 15.12.2023 - 17:17

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Çorum’da araç alım-satım sitesi üzerinden araç almaya gelen mağdurları 1 milyon 800 bin TL dolandıran H.Ö. isimli şahıs bankadan parayı çekmeye geldiği esnada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli H.Ö., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.