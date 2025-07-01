Hizbullah’a yakın örgütler Şeyh Sait için anma etkinliği düzenledi: HÜDA PAR’lı vekil sahne aldı, Türklüğü hedefe koydu

Cumhuriyetin bölünmez bütünlüğü ve laik düzenine yönelik son dönemde karşı devrim saldırıları artarken; bu konuda en fazla saldırıyı ise Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR yapıyor. Bu kapsamda; önceki gün Hizbullah terör örgütüne fikri ve eylsemsel yakınlığıyla bilinen Mustazaflar Cemiyeti ile Şehitler Kervanı Platformu’nun cumhuriyet rejimine karşı şeriat isteğiyle isyan başlatmasının ardından 1925’te idam edilen Şeyh Sait için Diyarbakır’da düzenlenen anma etkinliğinde HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç konuştu.

TÜRK ULUS KİMLİĞİ İLE LAİKLİĞİ HEDEF ALDI

HÜDA PAR’lı Dinç cumhuriyetin kuruluş politikası olan Kemalizmi hedef alarak; “Tanzimat Fermanı’ndan sonra artık Türk-Kürt İslam kardeşliği yerine Türk ulusçuluğu, Batıcılık, laiklik öne çıkarılıyordu. İngiliz, Fransız ve Yunanlılar; modern ordularına rağmen Müslüman halk olduğu müddetçe galip gelemeyeceklerini biliyorlardı. Çünkü Müslüman halk, kazma-kürek ve sopalarla düşmanın karşısına çıkıyor, geçit vermiyordu. Kemalist rejim; halkın İslam’la bağını koparmak için harekete geçti, Kuran alfabesini yasakladı, ümmeti ilimden koparmaya çalıştı, tevhid-i tedrisat kanunuyla eğitimin birleşmesi adı altında yıllardır alim ve mücahitlerin yetiştiği medreseleri kapattı” dedi.

ŞEYH SAİT’LE BİRLİKTE SAİDİ KÜRDİ VE İSKİLİPLİ ATIF’I DA ANDI

Şeyh Sait ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Saidi Kürdi’nin mezar yerlerinin açıklanması çağrısı yapan Dinç, “İç cephenin tahkim edilmesi için bu milletin yaşadığı travmalarla yüzleşmek gerekiyor. Milletin arasında oluşan fay hatlarına müdahale etmek lazım, bu fay hatlarının kapatılması gerekiyor. En önemlisi İslam üst kimliği ile kardeşliğimizi tesis etmemiz gerekiyor. Çanakkale’de, Malazgirt’te nasıl İslam kardeşliği çatısı altında buluştuksa aynı şekilde İslam ve iman kardeşliğini üst kimlik yapmalıyız. Ancak bu şekilde iç cephemizi tahkim etmiş oluruz. Bu vesileyle Şeyh Sait’i, Saidi Nursi’yi (Saidi Kürdi), İskilipli Atıf Hoca’yı unutmayacağımızı ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.