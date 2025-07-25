Hizbullah, Gazze eylemlerini kullanarak toplumsal etkinliğini artırıyor

Türkiye’de İsrail’in Filistin’in Gazze kentine yönelik uyguladığı yaptırımlara karşı tepkiler sürerken, gerici-dinci gruplar bu tepkileri kullanarak toplumsal sahada etkilerini arttırıyor. Gazze eylemleri başta tarikat ve cemaatler olmak üzere gerici- dinci grupların propaganda yapmaları için etkin bir saha oluşturuyor. Bu kapsamda dikkat çeken yapıların başında ise Hizbullah terör örgütü geliyor.

HİZBULLAH YİNE SAHNEDE

Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı yapılanması olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu/Vakfı’nın (PSP) başını çektiği dinci-gerici gruplar önceki gün Batman’da Gazze’ye destek eylemi düzenledi. Söz konusu yürüyüşte en önde 18 yaş altı çocuklar bulundu. Hizbullah’ın bu zamana kadarki her eyleminde çocukları ön sırada kullanması dikkat çekti.

ÇOCUKLARA NEFRET DİLİ AŞILANIYOR

Çocukların eline “Akıttığınız kanda boğulacaksınız ey zalimler”, “İslam’ın nurunu söndüremeyeceksiniz” ve “Lanet olsun bütün zalimler” yazılı dövizler verildi. Eyleme katılanlara tekbir çektirildi ve şeriat bayrağı taşıttırıldı. Kitleye, “Zalimler için yaşasın cehennem” sloganları attırıldı.

‘DESTEK VERMEYEN, ÇOCUKLARININ BOMBALARLA UYANMASINA ENGEL OLAMAYACAK’

Eylemde okunan ortak metinde “Dua yetmez, bedel ödenmeli” denildi. Açıklamada; “Hâlâ üç maymunu oynayan liderler… Hâlâ insan hakları nutukları atıp bir şey yapmayan uluslararası kurumlar… Hamas, işte bu sessizliğe karşı haykırıyor: ‘Ayağa kalkın. Sokaklara çıkın. Ses verin. Direnin.’ Bu çağrıya sadece dua etmek yetmez, bedel ödemeye hazır olmak gerekir. Unutmayın. Bugün Gazze için ilerlemeyen ayaklar, sonsuza kadar zilletle sürünecek. Bugün Filistin için çığlık atmayan diller, kırgınlıklarla titremeyecek. Bugün direnişe sırtını dönenler, çocuğunun kendi çocuklarının gökyüzünden yağan bombalarla uyanmasına engel olamayacak” denildi. Açıklamada, İsrail’le tüm diplomatik, askeri ve ticari ilişkilerin kesilmesi istendi.