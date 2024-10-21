Hizbullah’a yakın Kuran Nesli Platformu ‘namaz’ çalıştayı düzenledi

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:45

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:45

Her yıl 18 yaş altı çocuklara dini eğitim ve namaz etkinlikleri düzenleyen ve Hizbullah’a yakın olduğu bilinen Kuran Nesli Platformu, dün “Hayat Namazla Güzeldir” temalı 6. Namaz Çalıştayı’nı Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenledi. Çalıştaya Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan da katıldı ve bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Ardından Platformun sözcüsü Mehmet Emin Sütçü konuşma yaptı.

‘NAMAZDA KIYAMA DURMAYAN CİHAD İÇİN DURMAZ’

Konuşmasına İsrail tarafından öldürülen HAMAS Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ı anarak başlayan Sütçü, “İlk vazifemiz terke uğrayan bu ibadetin toplumda yeniden ihya edilmesi, birkaç beli bükülmüş ihtiyara terkedilen camilerimizin mescitlerimizin çocuklarla gençlerle şenlenmesini ve dolmasını sağlamaktır. Namazla kuşanmış dipdiri bir ümmet inşa edelim. Namazda kıyama durmayan ayaklar cihad meydanlarına kıyam için yürüyemez. Sevgili anne ve babalar! Bilelim ki çocuklarımız Rabbimizin bizlere birer emanetidir. Bu emaneti hiçbir bahaneyle zayi etmemeli ve salih birer evlat ve salih birer kul olabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz” dedi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK HEDEFLER BELİRLENDİ

Çalıştay kapsamında iki oturum düzenlendi. Oturumların sonunda 12 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede dikkat çeken ifadeler şunlar oldu:

“. Çocuklarımızın İslam fıtratı üzerinde yetiştirilmesinin bir gereği olarak küçük yaşlardan itibaren namaz bilincinin, ailede aşılanması anne babaların çocuklarına yönelik en önemli görevi olmalı.

. Çocuklara yönelik namaz eğitimi çalışmalarının cami merkezli, çocukların zihin dünyasında güzel izler bıraktıracak şekilde yürütülmesi ile beraber, yapılan çalışmaların uygun bir üslup ve içerikle daha görünür hale getirilmesi için medya araçlarının maksada hizmet edecek şekilde kullanılması gerekir.

. Cihatsız namaz faydasız; namazsız cihad ise başarısız olmaya mahkumdur.”