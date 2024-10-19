İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah komutan yardımcısı öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesine düzenlenen hava saldırısında bir Hizbullah komutan yardımcısının öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah komutan yardımcısı öldürüldü
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.10.2024 - 11:16

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırını artırdı.

İsrail savaş uçakları tarafından dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesine düzenlenen hava saldırısında bir Hizbullah komutan yardımcısının öldürüldüğü bildirildi.

 

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hedef alınan Nasır Abdülaziz Raşid'in Lübnan'ın güneyindeki çeşitli kasabalardan İsrail'e roket atılmasından sorumlu olduğunu söyledi.

IDF, son 24 saat içinde ordunun, İsrail'in kuzeyine fırlatılmak üzere hazırlanmış bir Kornet tanksavar füze rampası da dahil olmak üzere çok sayıda silahı tespit ve imha ettiğini açıkladı.


Etiketler: #israil #Lübnan

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