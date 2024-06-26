Hizbullah’a yakın Mustazaflar, restoran ve kafe baskınlarına destek çıktı

Yayınlanma: 26.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.06.2024 - 04:00

Yargıtay tarafından 2012’de Hizbullah eylem ve faaliyetleri gerekçesiyle kapatılan Mustazaf-Der’in devamı olan Mustazaflar Cemiyeti, Filistin olayları gerekçesiyle gerici grupların yaptığı baskınları savundu. Son olarak geçen 22 Haziran’da Diyarbakır’da bir gerici grup, Hizbullah eylemlerinde “Cenk, cihat, şehadet” sloganları atarak Starbucks ve Burger King’in şubelerini bastı. Grup, eylemde hilafet bayrağı da taşıdı.

Mustazaflar Cemiyeti eylemlere sahip çıkan bir açıklama yayımladı. Cemiyetten yapılan açıklamada baskına katılanlar “duyarlı gençler” olarak tanımlandı. “Diyarbakırlı duyarlı gençlerin beş dakikalık bu meşru eylemine karşı çıkan kişi ve kuruluşları da kınıyoruz” denilen açıklamada, “Siyonist rejime destek veren şirketlere yönelik tepkiler haklı olduğu kadar, bu tepkiyi gösterenlere de sahip çıkılmalı, destek verilmelidir. Kahve keyfi bozulanların sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonu ve lince, vicdan sahibi kitleler ve Müslümanlar gençler asla boyun eğmemelidir. Hiç kimse kınayıcıların kınamasından da korkmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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Söz konusu baskınlara yönelik HÜDA PAR’dan da açıklama geldi. HÜDA Par’ın açıklamasında da “Hükümetin duyarsızlığı yüzünden halkın öfkesi Siyonizm’in destekçisi firmalara yönelmektedir. Soykırımcı Siyonistlere destek verdiği tespit edilen firmaların faaliyetlerine son verilmeli, çalışma ruhsatları iptal edilmelidir. Hükümeti bu konuda derhal somut adım atmaya davet ediyoruz” denildi.