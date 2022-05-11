Hizbullahçılar tahliye edilmişti: 858 sayfalık gerekçeli karar
Hizbullah terör örgütünün 73 yurttaşın öldürülmesi, 85’inin de yaralanmasıyla sonuçlanan 212 silahlı ve satırlı saldırısının faili 20 tetikçi ile ilgili Ağır Ceza Mahkemesi 858 sayfalık gerekçeli karar yazdı.
Hizbullah terör örgütünün askeri kanat yapılanmasında tetikçilik yapan ve 73 kişiyi tek kurşunla sokak ortasında infaz ettikleri gerekçesiyle 20 tetikçi 2007'de ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Mahkeme sanıkların işlediği vahim nitelikteki cinayetlerin sayısal fazlalığını ancak 858 sayfalık gerekçeli kararında delillendirdi.
Bu karar terör örgütü Hizbullah'ın kuruluşu, gelişimi, şeriat devleti kurmak için hurharca işlediği cinayetler, domuz bağları ve işkenceli sorgu seanslarının da anlatıldığı bir kaynak olarak mahkeme kayıtlarına geçti.
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı da bu kararı terör örgütünün gerçek yüzünün anlatıldığı için bakanlık bünyesindeki bir matbaada bastırıp kitap haline getirdi.
73 KİŞİYİ İNFAZ EDEN 20 TETİKÇİ SEÇİM ÖNCESİ SERBEST KALDI
Tetikçiler Mustafa Demir, İskender Tutar, Ramazan Elaltuntaş, Veysi Ülsen, Seyfettin Kınay, Mehmet Zeki İnal, Abdulgafur Batmaz, Sedat Şeran, Zekeriya Ezer, Mehmet Duman, Mehmet Ali Eneze, Tamer Gezer, Kasım Erkan, Mecit Damar, Mustafa Sevim, Sıdık Kurt, Mahsum Nazlı, Güro Adem, Şahin Yapıcı ve Mehmet Selçuk'un mahkumiyetleri Yargıtay'da 2009'da onanınca hüküm kesinleşti.
Bu isimlerin tümü 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde yargılamanın yenilenmesi gerekçesiyle tahliye edildi.
73 cinayet arasında Gerçek Dergisi Muhabiri Namık Tarancı, eğitim sendikası üyesi öğretmenler Recep Oyur, Ali Şahap Salık, kapatılan HEP'in Mazıdağı İlçe yöneticisi Mehmet Sait Erten, Hizbullah Menzil kanadı lideri İhsan Yeşilırmak da bulunuyor.
"VERECEĞİNİZ CEZALAR BİZİ BAĞLAMAZ MAHŞERDE BULUŞURUZ"
Duruşmada son sözleri sorulan tetikçiler mahkemeye rest çekmişlerdi. Tetikçi Mustafa Demir, “İnşallah mahşerde buluşuruz” demişti.
Veysi Ülsen, “Tahliyemi de beraatimi de istemiyorum. Son sözüm Müslüman olmakla iftihar ediyorum… Allah'a iman ettiğim için vereceğiniz ceza beni bağlamaz.
Tahliye olsam sevinmem, ceza alsam üzülmem. Ben rahatım, siz de rahat olun” demişti…
Tetikçi Seyfettin Kınay da, “Bir savcı ya da hakim öldürmek de zor değil. Zalimler için yaşasın cehennem”, Mehmet Ali Eneze ise “Hizbullah üyesi olmakla iftihar ediyorum. Bu eylemler zulümden dolayı yapıldı. Bizim ceza yerine, mükafatlandırılmamız gerekirdi” demişti…
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