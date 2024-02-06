Hizbullah’ın ‘Gazze’ yürüyüşünde en önde ‘medrese’ öğrencileri vardı: Gerici eylemler artıyor

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Hizbullah’a eylem ve fikir olarak yakın olan dernekler düzenlediği yürüyüşlerde tevhit bayrağı taşınıp tekbir çekildi. Âlimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) Diyarbakır’daki yürüyüşe kaçak medreselerinde eğitim gören kız ve erkek öğrencilerle katıldı.

HAMAS PROPAGANDASI

Gazze Dayanışma Platformu tarafından İstanbul’da yapılan yürüyüşe Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki örgütlenmesi olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu, Yargıtay tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hizbut Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim dergisi ile Özgür-Der de katıldı. Hizbullah’ın yayın organı “İnzar” dergisinin yazarlarından Mehmet Göktaş, “Hamas’ı ve Kassam Tugaylarını küçük görmeyin” dedi.

CİHAT ÇAĞRISI YAPILDI

Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde ve Âlimler ve Medreseler Birliği, Selahaddini Eyyubi Enstitüsü ve Özgür Kudüs Platformu’nun katılımıyla Adana’da düzenlenen yürüyüşte cihat çağrısı yapıldı. Yürüyüşe HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir de katıldı.

Diyarbakır’daki yürüyüşe HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Faruk Dinç de katıldı. Kız öğrencilerin burka ile yer aldığı yürüyüşte ortak basın metnini ise MEB okulunda öğretmen olduğu bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu Yönetim kurulu üyesi Abdulmenaf Adiyaman okudu.

Batman’daki yürüyüşe ise Hizbullah’ın eski İran sorumlusu ve Âlimler ve Medreseler Birliği Başkanı Enver Kılıçarslan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Batman milletvekili ve Batman Belediye başkan adayı Serkan Ramanlı katıldı. Basın metnini de yine MEB’te öğretmen olduğu bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu Genel Başkan Yardımcısı Kenan Çaplık okudu.