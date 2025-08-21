Hizbut Tahrir, gerici yapı ve kişilerle görüşme trafiğini hızlandırdı: Gericilik hareketi

Yargıtay’ca terör örgütü kabul edilen ve “hilafet devleti” kurmak amacıyla 40 farklı ülkede faaliyet yürüten Filistin merkezli Hizbut Tahrir’in Türkiye kolu Köklü Değişim Dergisi grubu, Filistin’in Gazze kenti gündemi kılıfıyla “hilafetçilik” faaliyetlerine hız verdi.

‘GAZZE’ GERİCİLİK FAALİYETLERİNE KILIF OLDU

Köklü Değişim Dergisi grubu; IŞİD ve el-Kaide bağlantılı Halis Bayancuk’un öncülüğündeki Tevhid Dergisi grubuyla 27 Temmuz’da Ankara’nın göbeğinde “Gazze’ye destek” gerekçesiyle “ümmet”, “şeriat” ve “İsrail’le savaş” çığırtkanlığının yapıldığı bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Bu yürüyüşle dikkatleri üzerine çeken dergi, yine Gazze’ye destek kılıfıyla diğer gerici yapılanmalar ile kişilerle görüşme kararı almış ve Hizbullahçı gruplarla görüşme trafiğini başlatmıştı.

BAYANCUK VE YILDIZ’LA ORTAK HAREKET KARARI

Grup, görüşme trafiği kapsamında önceki gün Bayancuk ile “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” görüşüyle bilinen Nurettin Yıldız’ı ziyaret etti. Grup heyetinin başında dergide ve kanalında “tefsir (Kuran yorumlaması)” dersleri veren ve “Abdullah İmamoğlu” sahte adıyla bilinen sözde ilahiyatçı Zekeriyya Ceran yer aldı. Derginin sosyal medya hesabından iki görüşmeye ilişkin; “Görüşmelerde Gazze’de devam eden işgal ve soykırımın durdurulması için Müslümanların ortak söylemler geliştirmesi ve birlikte hareket etmelerinin gerekliliğine dair vurgular yapıldı” denildi.

HİZBULLAHÇI BABANIN EL-KAİDE VE IŞİD BAĞLANTILI OĞLU: BAYANCUK

“Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin elebaşısı Bayancuk “Ebu Hanzala” kod adıyla da biliniyor. Hizbullah terör örgütünün ileri gelen isimlerinden Hacı Bayancuk’un oğlu olan Halis Bayancuk; geçmişte selefi terör örgütleri el-Kaide ve IŞİD bağlantıları nedeniyle cezalar almasına karşın Yargıtay’ın 2021’deki “kaçma şüphesi bulunmadığı” kararıyla tahliye edildi.

ORTAK AMAÇLARI: HİLAFET DEVLETİ KURMA

Gazetemiz Cumhuriyet; Diyanet’in 2016’da hazırladığı ve gizli tarikatlar raporu olarak bilinen “Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler” raporunda Hizbut Tahrir ve Bayancuk’a ilişkin tespitleri gündeme getirmişti. Raporda; iki yapının da hilafet devleti kurma hedefiyle hareket ettiği, demokrasiyi “küfür” olarak nitelendirdikleri tespitine yer verildi.

DAVETÇİ VE HATİP HİLAFETÇİ!

Söz konusu raporda Nurettin Yıldız’la de ilgili tespitler yer aldı. Raporda Yıldız’ın “davetçi ve hatip” rolüyle kendi faaliyetlerini sürdürdüğü, dini “ibadetten siyasete yaşamın bütün boyutlarını kapsayacak şekilde algıladığı” belirtildi. Yıldız’ın laikliği “Müslümanın akidesine (inanç ilkesi) yabancı ve dinin bütün olarak yaşanmasına engel” olarak yorumladığının aktarıldığı raporda onun siyasi faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Yıldız; bütün Müslümanların cemaat ve ümmet olarak siyasi planda birlikte hareket etmeleri fikrini öne çıkartır. Cemaatten kasıt başında Halifenin bulunduğu ve bütün Müslümanları kuşatan bir meseledir. Söz konusu vurgular, Yıldız’ın dilinde ‘hilafet’, ‘siyaset’ ve ‘cihat’ gibi kavramların öne çıkmasına neden olmaktadır.”

HİLAFETÇİ CEPHE, ‘LAİKLİK KARŞITI’ PROPAGANDALARINI ARTTIRDI: LAİKLİĞE ‘TECAVÜZCÜLÜĞÜ KOLLAMA’ SALDIRISI

“Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk, dün sosyal medya hesabından laikliğe “tecavüzcüleri kolladığı savunusu” üzerinden saldırıda bulundu. Paylaşımında “İslam şeriatı (hukuku) ile beşerî/laik/seküler düzenler arasındaki farklar” başlığıyla Bayancuk; şeriatın insanları evliliğe özendirdiğini ve tecavüzcüleri ceza olarak “öldürdüğü ve ibreti alem olsun diye bunu sergilediğini” belirtti.

Beşeri/laik düzenin ise tecavüzcüleri kolladığını iddia eden Bayancuk; “Tecavüz edeni alır cezaevine koyar, tecavüz edilen aileden aldığı vergiyle onu besler. Üç beş yılda bir yapılan infaz düzenlemeleriyle denetimli serbest bırakır. Sizce beşerî düzen tecavüzcüyü mü, geride kalan acılı aileyi mi cezalandırıyor? Allah’ın şeriatına dönün ey insanlar” ifadelerini kullandı.