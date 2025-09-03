Hizbut Tahrir, il milli eğitim müdürleri ve yüksek okul müdürleriyle de görüştü: Hilafetçiliğe ‘bürokrasi’ desteği

Yargıtay’ca terör örgütü kabul edilen ve “hilafet devleti” kurmak amacıyla 40 farklı ülkede faaliyet yürüten Filistin merkezli Hizbut Tahrir’in Türkiye kolu Köklü Değişim Dergisi, gerici çalışmaları için diğer tarikat, tarikat ve gerici yapılar ile kişilerle işbirliği yapma kararı almıştı. Bu kapsamda dergi, Filistin’in Gazze kentine yardım gerekçesiyle söz konusu yapılar ve kişilerle görüşme trafiği başlatmıştı.

HİZBULLAHÇILARDAN IŞİD VE EL-KAİDE BAĞLANTILI İSİME KADAR GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Derginin bu görüşemler kapsamında; IŞİD ve el-Kaide bağlantısı Halis Bayancuk (Ebu Hanzala), eski Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilişinin teminatçısı Hizbullahçı Mehmet Beşir Varol (Molla Mizgin), kız çocuklarının evlenebileceğini savunan Nurettin Yıldız ve “1997 Müjde Yayınevi”ne gerçekleştirilen bombalı saldırısını gerçekleştiren “Vasat cemaati”nin elebaşısı Şahımerdan Sarı ile görüşmüştü.

BÜROKRASİYE DE EL ATMAYA BAŞLADILAR

Söz konusu görüşme trafiğini sürdüren derginin bürokratik isimlerle de temasa geçtiği saptandı. Dergi; önceki günlerde ayrı ayrı olarak Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Dr. Bahattin Cizreli’yle de bu amaçla görüşmesi dikkat çekti.