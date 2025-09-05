Hizbut Tahrir’in ortaklığı hakkında iddia: ‘FETÖ'cülerle birlikte hareket ediyor'

Yargıtay’ca terör örgütü kabul edilen ve “hilafet devleti” kurmak amacıyla 40 farklı ülkede faaliyet yürüten Filistin merkezli Hizbut Tahrir; Türkiye’de işbirliği kapsamında diğer tarikat, cemaat ve dincilerle görüşme trafiği başlatmıştı.

TERÖR BAĞLANTILI İSİMLERDEN BÜROKRASİYE KADAR GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Türkiye kolu Köklü Değişim Dergisi üzerinden yapılan görüşmeler kapsamında IŞİD ve el-Kaide bağlantısı Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) ve eski Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilişinin teminatçısı Hizbullahçı Mehmet Beşir Varol (Molla Mizgin) gibi isimlerle görüşmüştü. Bu isimlerin yanı sıra Hizbut Tahrir; önceki günlerde Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Dr. Bahattin Cizreli’yle de bu amaçla görüşmesi dikkat çekmişti.

‘HİZBUT TAHRİR FETÖ’CÜLERLE HAREKET EDİYOR’

FETÖ’yle mücadelesiyle bilinen İslamcı yazar İsmail Nacar gazetemiz Cumhuriyet’e Hizbut Tahrir hakkında dikkat çeken bir iddiayı aktardı. Nacar; Hizbut Tahrir ile FETÖ arasında bir işbirliğinin olduğunu ileri sürerek; “Takiye politikasıyla hareket eden Hizbut Tahrir; FETÖ’cülerle birlikte hareket ediyor” dedi.

‘İNGİLİZLERİN TEŞVİKİYLE KURULDU’

Hizbut Tahrir’in geçmişine ilişkin de bilgi veren Nacar; “Hizbut Tahrir, İngilizlerin teşvikiyle Müslüman Kardeşlerden (İhvanı Müslimin) ayrılan Muhammed Takiyyuddin en-Nebhani tarafından Ürdün'de kuruldu. İngiliz istihbaratının bu örgüt üzerindeki etkisini iyi anlayabilmek için, Ağustos 1994'te Londra'da düzenledikleri ‘Hilafet Kongresi’ni, Nebhani’nin yazdığı ‘Amerikan İngiliz Metodu ile Filistin Meselesi'nin Çözümü’ ile Arnold Toynbee’nin yazdığı ‘Hilafetin İlgası’ adlı kitaplarının ışığında okumak gerekir. Türkiye'de Hizbut Tahrir'e karşı ilk operasyon, 1969 tarihinde Kızılay'da anayasa bildirisi dağıttıkları için, dönemin içişleri bakanı Faruk Sükan tarafından yapılmıştı” ifadelerini kullandı.

DİYANET DIŞ İSTİHBARAT TEHLİKESİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Diyanet’in 2016’da hazırladığı ve gizli tarikatlar raporu olarak bilinen “Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler” raporunda da Hizbut Tahrir’in Küresel güçlerin kontrolü ve desteğiyle faaliyet yürüttüklerine dair iddialar bulunduğu belirtilmişti.