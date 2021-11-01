HKP'den suç duyurusu: Erdoğan, Albayrak ve Demirören hakkında harekete geçildi

01 Kasım 2021 Pazartesi, 11:32

Gazetemiz muhabiri Hazal Ocak'ın gündeme getirdiği, Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazilerinin, Ziraat Bankası tarafından eski sahibi Demirören’e 15 milyon liraya kiralandığı haberi üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

HKP avukatları, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2018-2021 yılları arasında görev yapan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları Demirören, Erdoğan, Albayrak, Elvan ve Ziraat Bankası Yöneticileri hakkında, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “İrtikâp”, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

“NASIL SESSİZ KALINIR BU PEŞKEŞE”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

"Yine Ziraat Bankası, yine peşkeş, yine yandaş sermayedar Yıldırım Demirören. Ziraat Bankası ile Yıldırım Demirören arasındaki AKP’gillere yandaşlık etmekten kaynaklı peşkeş ilişkisinin yeni bir boyutu daha kamuoyuna yansıdı. Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi 'en şanslı golfçu' olarak nam salan Yıldırım Demirören'e kiraladı. Yandaş Demirören Ziraat Bankasından 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira tutarında kredi çekiyor. Krediye teminat olarak gösterilen özel amaçlara tahsis edilen 10 milyon dolar değerinde bir arazi Ziraat Bankasına 320 milyon dolara satılıyor. Teminat olarak gösterilen bu arazinin kredi borcunu ve faizlerini ödemeyen yandaş Yıldırım Demirören’e, aynı arazi Ziraat Bankası tarafından 5 yıllığına, toplamda 15 milyon liraya kiraya veriliyor. Nasıl sessiz kalınır bu peşkeşe. Nasıl insanın vicdanı sızlamaz Kamunun kaynaklarının heder edilmesine. Nasıl isyan edilmez bu kadar pervasızlığa.

Acaba Ziraat Bankası yöneticileri, çektiği tüketici, konut, otomobil kredisini geri ödeyemeyen bir memura, işçiye, köylüye, esnafa aynı pervasızlıkta davranıyor mu? Asla! Ödemeyi geciktirmeye gör. İhtarlar, maaşa, ücrete blokeler, mala, mülke icralar. Halkımızın ümüğüne çökerler.

'VURGUNU YARGIYA TAŞIDIK'

Ziraat Bankası sıradan bir banka değildir. Çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulan, bir Kamu Bankasıdır. Ziraat Bankasının kaynakları bilerek ve isteyerek, yandaş parababası Yıldırım Demirören’e peşkeş çekilerek zarar ettirilmektedir. Ülkemizin en Haksever, en Vatansever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak, bu hak yemeye, bu peşkeşe sessiz kalamazdık. Vicdanımız elvermez Halkın parasının hak yiyenlere dağıtılmasına. Bir kez daha bu vurgunu yargıya taşıdık. 10 milyon dolar değerindeki bu arazinin 320 milyon dolara Ziraat Bankasına geri satılmasını 26 Temmuz 2021 tarihinde yargıya taşımış, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Ama Savcılık, bu tür suç duyurularında alışkanlık haline getirdikleri SYOK vermişlerdi. Ama biz her yeni çıkan belge ve bilgiler doğrultusunda tarihe not düşmeye, bu peşkeşleri, vurgunları kayıt altına aldırmaya devam edeceğiz.

Namuslu gazetecilerin ortaya çıkardığı yeni belge ve bilgi doğrultusunda suç duyurusunda bulunduk. Kamunun menfaatini ve kamusal değerleri korumak adına ortaya yeni çıkan iddialar doğrultusunda suç duyurusunda bulunmayı görev bildik. Azda olsa vicdanı olan ve azda olsa hukuk nosyonu olan Savcılar kalmışsa bu suç duyurumuz ihbar kabul edilir, soruşturma başlatılır. Umarız kalmıştır."