Hobi bahçelerine mühür

Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:54

Güncelleme: 02.08.2024 - 12:54

İzmir’de hobi bahçesi adı altında tarım alanlarının yapılaşmasına karşı denetimlerini sıklaştıran Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarını yok eden hobi bahçelerini tek tek mühürlüyor. Çapak, Demirci, Saipler, Bozköy, Yoğurtçular, Dağkızılca, Çakırbeyli, Dirmil ve Karakuyu mahallelerinde yer alan hobi bahçelerini mühürleyen ekipler idari para cezası da kesti. Torbalı Belediyesi olarak tarım arazilerini talan edenlere geçit vermeyeceklerini aktaran Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir İl Tarım Müdürlüğü, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve yurttaşların CİMER üzerinden yaptığı şikayetleri değerlendirmeye aldıklarını belirtti.

“TALANA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Demir, denetimlere de aynı sıklıkla devam edileceğini ve ilçe genelinde hobi bahçelerine asla müsaade etmeyeceklerini aktararak “Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerimizi işgale ve talana geçit vermeyeceğiz. Görüntü kirliliğinden yaban hayvanlarının doğal yaşamına zarara kadar pek çok sıkıntı yaratan hobi bahçelerine karşı Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tek tek tespitlerde bulunarak yaptırım uygulamaya devam ediyor. Hemşehrilerimizle el ele doğal değerlerimizi korumayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.