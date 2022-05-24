Homeros, Smyrna’ya geri dönüyor

24 Mayıs 2022 Salı, 15:21

3-5 Haziran tarihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenecek festivalin onur konukları, iki kez Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen dünyaca tanınan Şair Adonis ve Türk Edebiyatı’nın duayenlerinden Özdemir İnce olacak. İki isme Homeros Onur Ödülü verilecek. Festivale yurtdışından şairler Raguel Lanseros, Manahel Alsahoui, Claudio Pozzani, Christos Koukis, Sylvestere Clancier de katılacak. Ülkemizden ise; Ahmet Telli, Yaşar Aksoy, Feyza Hepçilingirler, Nihat Behram ile birçok şair, gazeteci ve akademisyen yer alacak. Folkart Galeri’nin koleksiyonuna ait Adonis El Yazmaları ve Habib Aydoğdu Resim Sergisi de ziyarete açılacak.

HALK KONSERLERİ

Festivalin sunumlarını Gülsen Tuncer, Batıgün Sarıkaya ve Metin Uca yapacak. Açılışta, ünlü sanatçı Fuat Saka sahne alarak Nazım Şarkılarını seslendirecek. Ercan Çağıran, Gökhan Çağıran ve Gülcan Altan, Yamanlar Nazım Hikmet Parkı’nda, Bayraklılılarla buluşacak. 5 Haziran kapanış gününde ise Bayraklı Sahil’de, Agora Minör Grubu ve Oğuz Aksaç’ın sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

EDEBİYAT VE SANAT ŞÖLENİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı dünyanın sayılı kentlerinden biri yapmakla ilgili bir derdimiz ve inancımız var. Batı Edebiyatı’nın temellerini atan İlyada ve Odessa destanlarını yazan Homeros’u yaşadığı coğrafyaya getirdik. Yeni bir kent için yeni bir kimlik için ihtiyacımız olan bu festivali düzenliyoruz. Gün geçtikçe savrulduğumuz, tüketildiğimiz, değerlerimizin yok edildiği, sanattan, edebiyattan, şiirden koparıldığımız bir iş ile ilgili yaptığımız bu gayreti görüp destek olmanızı bekliyoruz. İzmir’den dünyaya açılan ve ölümsüzleşen Homeros’u doğduğu topraklara, yani Smyrna’ya yeniden kavuşturacağız. Bayraklı’da edebiyat ve sanat şöleni yaşanacak” dedi.