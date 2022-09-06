Honaz Belediyesi’nden ücretsiz internet
Denizli’de Honaz Belediyesi, ilçe merkezinde Çarşı Meydanı ve Üniversite TOKİ bölgesi ile Kocabaş ve Kaklık Mahalleleri'nde ücretsiz kablosuz internet (Wifi) hizmetine başladı.
Honaz Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerine ücretsiz internet servisine başladı.
Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Günümüzde dijital teknoloji hayatımızın her ortamına girmiş durumda. Biz de Belediye olarak gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor, hizmetlerimizi teknoloji alanına yaymaya çalışıyoruz. Hayatımızın her alanında olan teknolojiden halkımızın da ücretsiz yararlanabilmesi için Honaz merkez Çarşı Meydanı ve Üniversite TOKİ bölgesi ile Kocabaş ve Kaklık Mahallelerimizde ücretsiz Wifi hizmetimize başladık. Halkımız akıllı telefonlarından, tablet ve dizüstü bilgisayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak kullanabilecekler. Teknoloji, bir araçtır; barışçıl ve iyi amaçlarla kullanılırsa insanlığa faydalı olur. Gelişen teknolojinin insanlığa faydalı alanlarda kullanılması dileklerimle, Wifi istasyonlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Wifi istasyonunu kullanacak vatandaşlar hizmetten iki adımda yararlanabiliyor. İlk olarak “Yeni Kullanıcı” kaydı oluşturulması, ardından da “Kayıtlı Kullanıcı” butonundan giriş yapılması gerekiyor.
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