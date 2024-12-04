Honaz Belediyesi’ne 4 aylık SGK borç için icra gönderildi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 15:40

Güncelleme: 04.12.2024 - 15:40

İktidar, SGK ve vergi borçları üzerinden belediyeleri sıkıştırmaya devam ediyor. Denizli’nin Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediyeye karşı yapılan icra işlemleri ve son dönemde CHP’li belediyelere yönelik baskılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kepenek, göreve geldikleri dönemde Honaz’daki sosyal tesislerin eksikliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Göreve başladığımızda hiçbir mahallemizde sosyal tesis yoktu. Bugün 22 mahallemizin 17’sinde sosyal tesis inşa ettik. Kreşler açarak kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya, sağlıklı yaşam merkezleri yaparak toplum sağlığına katkı sunmaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza da bakıyoruz, yaşlılarımıza da. Kocabaş’ta yapımı tamamlanmak üzere olan Yaşlı Rehabilitasyon Merkezimiz bunun en güzel örneği.”

4 AYLIK BORÇ İÇİN İCRA GÖNDERİLDİ

Belediyenin karşı karşıya kaldığı icra sürecine ilişkin de konuşan Kepenek, “Honaz Belediyesi’ne 4 aylık SGK borcu için icra gönderdiler. Gittik, borcumuzu kapattık. O belgeyi hiçbir zaman unutmayacağım. Merkezi idarenin bizlere yönelik baskılarına rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. 60-70 ay borç ödemeyen belediyelere icra göndermezken, bize 4 ay için bunu yaptılar,” dedi. Başkan Kepenek, belediyenin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlardan da bahsederek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizden bu yana toplam 525 trilyonluk yatırım yaptık. Görev süremizin sonunda bu rakamı 1,5 milyar TL’ye çıkararak Honaz’ı bir adım ileriye taşıyacağız. 15 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. Yerel tohum üretimimizi sürdürüyoruz. 9 yeni açılışla projelerimize devam edeceğiz.”

KENT LOKANTASI VE YENİ PROJELER

Yeni açılan Kocabaş Kent Lokantası’ndan da söz eden Kepenek, lokantanın hayırlı olmasını dilerken, daha fazla sosyal proje ile vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. CHP’li belediyelere yapılan baskılara karşın kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Kepenek, “Bizi izlemeye devam edin. Yapamayacağımızı düşünenlere inat, akşamları yatarken yeni projeleri nasıl hayata geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Honaz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.