Hopa'da ağaç katliamına direnen köylülere ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan Orman Alanı Projesi’ne karşı çıkan ve kepçeleri durduran yurttaşlara yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda Raşit Kibar isimli yurttaş hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesine karşı ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açıldı.
Olayda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
KÖYLÜLERE ATEŞ AÇILDI
Cankurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alanı projesi için bu sabah iş makineleri kesim yapmak için ormana girdi. Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üzerinden örgütlenen köylüler, kesimi engellemek istedi.
Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan orman alanı projesi kapsamında bu sabah orman alanına giren kepçeleri durduran yurttaşlara silahlı saldırı gerçekleşti. Yaşanan saldırı da 3 kişi yaralandı. Yaralanalar arasında olan Reşit Kibar hayatını kaybetti. pic.twitter.com/7pYNObFDkN— Hopa Halkevi (@HopaHalkevi) September 3, 2024
HALK HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI
Müdahale sırasında arbede yaşandı. Köylülerin alanda nöbet tuttuğu esnada iş makinalarını alana sokmak isteyenler, köylülerin üzerine silahla ateş açtı.
Saldırıda köylülerden Reşit Kibar, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralandı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
BirGün'ün aktardığına göre; saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu’nun tedavisi ise sürüyor.
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