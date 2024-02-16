Artvin Hopa'da sebze yüklü kamyonet park halindeki TIR'a çarptı

Artvin’in Hopa ilçesinde bugün sabah sebze yüklü kamyonet park halindeki TIR'a çarpı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

ANKA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:30
Artvin Hopa'da sebze yüklü kamyonet park halindeki TIR'a çarptı
Abone Ol google-news

Artvin'in Hopa ilçesinde Terminal mevkinde,  Rize istikametinden Artvin istikametine gitmekte olan, Hasan Danışmaz (36) yönetimindeki sebze yüklü kamyonet park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, araç içinde bulunan sürücü Hasan Danışmaz ve Hüseyin Kurt (27) yaralandı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, durumlarının kritik olduğu bildirildi.

CHP MİLLETVEKİLİ UĞUR BAYRAKTUTAN'DAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yaşanan kazaya dikkat çekerek yetkilileri göreve davet eden Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan şunları söyledi:

Göz Atın
Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Arızalanan metrobüsü kontrol ederken başka bir metrobüs çarptı!

Arızalanan metrobüsü kontrol ederken başka bir metrobüs çarptı!

“Sarp sınır kapısındaki TIR kuyruğu bütün uyarılarımıza rağmen ne yazık ki devam ediyor. Şuan itibariyle sarp sınır kapısında 1174 araç yani TIR kuyrukta beklemektedir ve aynı şekilde 130 araç da limanda beklemektedir. Bununla beraber tehlikede aynı şekilde devam etmektedir. Bugün sabah saatlerinde transit yol üzerinde iki yurttaşımız ağır bir şekilde yaralanmıştır.

Dünyanın hiçbir yerinde, devam etmekte olan bir transit yolda bu şekilde park edilemez. Bu şekilde devam eden TIR kuyruklarıyla ilgili bakanlıklarla yapmış olduğumuz bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. Korkarım ki önümüzdeki günlerde ölümcül kazaların gelmesi bu günden bellidir. Bu nedenle bir an önce bu TIR kuyruğu konusunda bir an önce ilgili kurumların önlemleri almasını ve TIR kuyruğundaki tehlikenin ortadan kaldırılmasını ve bunu gündemden düşürülmesini ve bir bölge milletvekili olarak gerekenin yapılmasını bir kez daha talep ediyorum.”


Artvin haberleri kaza haberleri Kamyonet haberleri

İlgili Haberler

Borçka-Hopa karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Borçka-Hopa karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sinir bozucu insanları

Sinir bozucu insanları "susturabilen" bir hoparlör icat edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Demirtaş 'hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti

Özgür Demirtaş 'hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
Hatay’da ‘Savaş’ faktörü… Adaylığı en az 10 puan etkiliyor! İşte son Hatay anketi

Hatay’da ‘Savaş’ faktörü… Adaylığı en az 10 puan etkiliyor! İşte son Hatay anketi
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız

Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız
Bu çiçeği koparmanın bedeli 1 milyon 936 bin lira

Bu çiçeği koparmanın bedeli 1 milyon 936 bin lira
Son Dakika... Özgür Özer İzmir'de 'müjde' diye duyurdu: 'Açık ara farkla öndeyiz...'

Son Dakika... Özgür Özer İzmir'de 'müjde' diye duyurdu: 'Açık ara farkla öndeyiz...'
Sur artık rengarenk… Binalar vitray sanatıyla renkleniyor

Sur artık rengarenk… Binalar vitray sanatıyla renkleniyor
CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz

CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz
Sarıyer’de korsan otopark operasyonu: 4 Şüpheli gözaltına alındı

Sarıyer’de korsan otopark operasyonu: 4 Şüpheli gözaltına alındı