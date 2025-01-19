Hrant Dink 18 yıl önce bugün katledildi: 10 Ocak’taki davasında zamanaşımı kararı verilmişti...
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in, tetikçi Ogün Samast tarafından Şişli'de silahla vurularak öldürülmesinin üzerinden 18 yıl geçti...
Agos gazetesi kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 18 yıl önce bugün İstanbul Şişli’de gazetesinin önünde silahla vurularak katledildi.
Dink’in ölüm yıldönümünde bugün Agos gazetesinin önünde saat 15.00’te bir anma töreni yapılacak.
Hrant Dink Vakfı’nın anma etkinliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Hrant Dink 19 Ocak Pazar günü saat 15.00’te, öldürülmesinin 18. yılında Sebat Apartmanı önünde anılacak. Hrant Dink’in savunduğu değerleri ve mücadelesini yaşatmaya devam ediyoruz” dendi.
Dava sürecinde farklı suçlardan 27 yıl 11 ay 13 gün hapis cezası alan tetikçi Ogün Samast hakkında 15 Kasım 2023’te koşullu salıvermenin uygun olduğuna ilişkin karar alındı.
Samast, kararla birlikte Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan şartla tahliye edildi.
Davayı 10 Ocak 2025’te karara bağlayan mahkeme, sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender hakkındaki “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan beşer yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle görülen davanın, 10 Ocak’ta zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.
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