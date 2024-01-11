Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme!
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli eski polis memurlarının aralarında bulunduğu dört sanığın yargılandığı yeni dava, 15 sanıklı ana dava dosyasıyla birleştirilmişti. Davaya dün 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruşmada Dink ailesinin avukatlarıyla sanıkların avukatları hazır bulundu. Dink ailesinin avukatları, mahkemeye sundukları talep dilekçesinde, cinayete giden süreç aydınlatılmadan bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılamayacağını belirterek, MİT Müsteşarı Şenkal Atasungun’un Genelkurmay Başkanlığı’ndan kim tarafından arandığının ve Hrant Dink ile neden görüşülmesinin istendiğinin sorulmasını istedi.
Avukatlar ayrıca 24 Şubat 2004’te Hrant Dink ile İstanbul Valiliği’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin belge ve bilgilerin de mahkemeye gönderilmesini talep etti. Tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti.
27 MART’A ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, dosya kapsamında tutuklu olan yedi sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dink ailesinin avukatlarının tüm taleplerini de reddeden mahkeme, dosyayı mütalaasını hazırlamak üzere savcıya göndererek duruşmayı 27 Mart’a erteledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- İzin yaptıkları gün sayısı ortaya çıktı!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- Adaylar netleşmeye başladı
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması