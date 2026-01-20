Hrant Dink katledilişinin 19. yılında Sebat Apartmanı önünde anıldı: 19 yıldır aynı yerde, aynı talep

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 19. yıldönümünde anıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurttaşlar, Dink’in 19 Ocak 2007’de, o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından arkasından vurularak öldürüldüğü Şişli’deki Sebat Apartmanı’nın önünde “Faşizme inat kardeşimsin Hrant” sloganıyla bir araya geldi.

Törende ilk olarak tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ile Gezi davası tutukluları Osman Kavala ve Çiğdem Mater’in cezaevinden gönderdiği mektuplar okundu.

Şahan, mektubunda, “Ne tutsaklıkla, ne kurşunla kardeşliğimizi öldürebildiler. Seneye yanınıza geleceğim. Hep birlikte hasret ve kavuşma türküleri söyleyeceğiz” mesajını verirken Mater ise “Umutsuz olmaya hakkımız yok. Umutla devam edeceğiz. Bugün, o umudun acıtarak kendini anımsattığı gün. Neredeyiz? Buradayız. Hasretle buradayız. İçeride de olsak, dışarıda da, uzakta da olsak, aklımız, fikrimiz burada, o umutta” ifadelerini kullandı.

‘VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Törende bu yılki anma konuşmasını ise Dink’in en eski çalışma arkadaşlarından, AGOS’un eski genel yayın yönetmeni yardımcısı ile görsel direktörü Leda Özber yaptı.

Özber, Agos gazetesinin 30. yılını da selamladığı konuşmasında “Gazetecilik suç değildir. Suçsuz yere hapsedilmiş olsa da, dostlarımız ve insanlık yine kadın, çocuk demeden sürülüyor olsa da devletler yine seyirci kalsalar da o bize çok tanıdık zulümlere, adalet istemekten bıkmayacağız, haklarımızın gasp edilmesine karşı sesimizi yükseltmekten, insanca, bir arada yaşamı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” vurgusu yaptı. Törende sık sık, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz”, “Hrant için adalet için” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.