Hrant Dink unutulmadı: 15 eksik yıl

20 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Hrant Dink’in katledildiği Şişli’de, Agos gazetesinin eski binası önündeki anmaya katılanlar tören alanına polis tarafından arama yapılarak alındı. Öncesinde Halaskârgazi Caddesi Osmanbey kavşağı ile Harbiye Müzesi arası trafiğe kapatıldı. “Hrant’ın Arkadaşları” tarafından düzenlenen törene Dink ailesi, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Hüda Kaya, Dilşat Canbaz, Musa Piroğlu ve Ali Kenanoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Sol Parti PM üyesi Alper Taş, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Anma, saldırı saati olan 15.05’te Hrant Dink’in kendi ses kaydıyla başladı.

"ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLDÜ"

Konuşmasına, “Bu topraklarda yükselen her itiraza ‘dış güçler’ denildiğini” vurgulayarak başlayan Rakel Dink, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gezi Direnişi’nde gençler önce yaşadıkları şehri korumaya çalıştılar, sonra zulme uğrayan dostlarını korumak için çoğaldılar. Ona da dış mihrak, terör dediler, şu dediler, bu dediler. Çocuklarımızın gözleri çıkarıldı, çocuklar öldürüldü. Bu kadar çok gencin bu kadar az kırıp döktüğüne de az rastlanırdı üstelik.”

Rakel Dink, eşinin öldürülmesinin üzerinden 15 yıl geçmesine karşın adaletin sağlanamadığına dikkat çekerek “Şimdi kendi yazdıkları kâğıt parçalarıyla sözüm ona yargılıyorlar, mümkün mü? Ey yöneticiler, gerçekten adil mi karar verirsiniz? Doğru mu yargılarsınız insanları, hayır” dedi.