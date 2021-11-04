HSK kararı ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi belirlendi

04 Kasım 2021 Perşembe, 03:40

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurulması nedeniyle Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine ilişkin yazısı HSK Genel Kurulu'nca görüşüldü.

Bu kapsamda, Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresinin ise Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca, Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri bakımından; asliye ticaret, iş, tüketici, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile infaz hakimliğine ilişkin daha önce alınan yargı çevresi kararlarının uygulanmasının devamı kararlaştırılırken söz konusu kararın 11 Kasım'dan itibaren uygulanacağı bildirildi.