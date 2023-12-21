HSK kararnamesinde dikkat çeken görev değişiklikleri: Dilan Polat, Engin Polat, Ayhan Bora Kaplan...

Yayınlanma: 21.12.2023 - 19:39

Güncelleme: 21.12.2023 - 19:39

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin mazeret kararnamesini yayımlandı. HSK'nın yayımladığı güz kararnamesine göre, adli yargıda 480 atama yapılırken, idari yargıda ise 26 atama yapıldı. HSK, ataması yapılanların yeniden inceleme haklarının bulunmadığını bildirdi.

Kararname ile 506 hâkim ve savcının görev yerleri değiştirilirken, bu isimlerden 176'sı tetkik hâkimi olarak HSK bünyesinde görevlendirildi.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASINDAYDI...

T24'te yer alan habere göre, dikkat çeken görev değişikliğinin olduğu kararnamede, organize suç örgütüne yönelik yürütülen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının başındaki başsavcıvekili de bulunuyor. Kararnameye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz bu görevinden alınarak, Yargıtay Savcılığı'na atandı.

'RÜŞVET' İDDİALARINDAKİ İSİM...

Görevden alınarak ataması yapılanlar arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın 6 Ekim 2023’te HSK'ya yazdığı şikâyette “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını taşıdığı İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli bazı hâkim ve savcılar da yer aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan da görev yeri değiştirilen isimlerden oldu. Görevinden alınarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne atanan Bayhan, Uçar'ın rüşvet iddiaları kapsamındaki soruşturmada HSK müfettişleri tarafından tanık olarak dinlenmişti.

BALYOZ, DİNK VE POLATLAR...

Kararnamedeki bir diğer dikkat çeken isim de savcı Gökalp Kökçü oldu. Dilan Polat soruşturmasını yürütürken, hakkında aynı zamanda HSK tarafından rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatılan savcı Kökçü, bu görevinden alınarak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) savcı olarak atandı.

Gökalp Kökçü, Türkiye gündemine damga vuran soruşturmalarda da kritik rol oynadı. Balyoz soruşturmasında kumpas iddiaları ile Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde cinayetine ilişkin kamu görevlileriyle soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcıydı. Kökçü, soruşturmayı yürütürken görevinden alınmıştı.

'FETÖ BORSASI' SUÇLAMASI: ERZİNCAN'A GÖREVLENDİRİLDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi savcısı Okan Bato ise Erzincan Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Bato, İzmir Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili iken, İzmir'de kurulan suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddia edilerek “FETÖ borsası” suçlamasıyla yargılanıyordu.

"FETÖ borsası" suçlamasından yer değiştirme cezası alan Bato, yargılaması devam ederken Erzincan Savcılığı'na atanmış oldu.