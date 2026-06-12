HSK'nin 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı: 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

33 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişirken Hakimler Savcılar Kurulu resmi sayfasından paylaşılan bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcıları değişen bazı iller şu şekilde:

Samsun: Mustafa ÇAKMAK (Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından)

Mersin: Yasin EMRE (Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından)

Şanlıurfa: Murat ÇALIŞ (Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından)

Konya: Mehmet UZUN (Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığından)

Mardin: Hakan HANAY (İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Aydın: Uygur Kaan ARISOY (Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından)

Denizli: Mustafa AKBULUT (Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından)

Eskişehir: Ferhat DENİZ (Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Tekirdağ: Bilgehan YÜCEL (Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından)

Düzce: Muhammet Emin ÜNALAN (İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından)

Ordu: Ufuk Mustafa SÜREN (Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından)

Sinop: Olcay AKSOY (Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından)

Çanakkale: Dr. Ali ÖZTÜRK (Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından)

Kütahya: Savaş KILIÇ (Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Niğde: Aydın TUNCAY (Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığından)

Ağrı: İbrahim YUSUFOĞLU (Erzurum Cumhuriyet Savcılığından)

Artvin: Necati KURÇENLİ (İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından)

Bartın: Yusuf TUĞRUL (Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığından)

Bitlis: Fazıl KANDEMİR (İzmir Cumhuriyet Savcılığından)

Batman: Barış ARIDURU (Batman Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Bingöl: Uğur AKIN (Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığından)

Nevşehir: Adem ÇALIŞ (Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından)

Kırıkkale: Ahmet Rüfai ŞAHİN (Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından)

Adıyaman: Özgür CELBEK (Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Tokat: Erhan BİROL (Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından)

Şırnak: Yusuf CANİK (Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından)

Bilecik: Emre GENÇ (Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından)

Erzincan: Mehmet AVCI (Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığından)

Yalova: Yunus Emre BÜYÜKYURT (Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından)

Muş: Hüseyin KAÇAR (Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından)

Osmaniye: Tolga Han ALTINAY (Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Muğla: Necati KAYAKÖZÜ (İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)