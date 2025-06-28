HSK’nın kritik atamalar yaptığı kararname Resmi Gazete’de yayımlandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kritik atamalar yaptığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'ne karşı açılan davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti dağıtıldı. Kararname ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na dava açan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dava açan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı yapılırken, Ankara Batı Başsavcısı Mustafa Gökçe tenzil-i rütbe sayılabilecek bir görev ile Yargıtay Savcılığına getirildi. Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davasını karara bağlayan mahkeme başkanı istinaf savcılığına atandı. Adli yargıya ilişkin olarak da HSK kararnamesi kapsamında 24 ilin başsavcısı değişti.



Bu hafta içi yayımlanan HSK kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASINA BAKAN HEYET DAĞITILDI

HSK kararnamesiyle idari yargıya ilişkin en dikkati çeken değişiklik, İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davaya bakan heyette gerçekleşti. Silivri cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali işlemine karşı açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, ara kararında, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bilgi ve belge istemişti.

Mahkeme, İstanbul Üniversitesi'ne, İmamoğlu'nun yatay geçiş şartlarını taşımadığının nasıl tespit edildiğini, mevzuata aykırı olan hususun hangi açıdan 'yokluk' ve 'açık hata' hali oluşturduğunu sorarken, YÖK'e de üniversitelerin 1990 yılında yatay geçiş kontenjanlarını nasıl belirlemesi gerektiğini, bu bağlamda üniversite tarafından yapılan eksiklik ya da hatanın neler olduğunu sormuştu.

Mahkeme, İstanbul Başsavcılığı'ndan da İmamoğlu ile ilgili yürütülen diploma soruşturma dosyasının bir örneğini talep etmişti. Mahkeme, davalı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne savunma ve ara karardaki sorulara yanıt vermesi için 30 günlük süre vermişti.

Cevap gelmeden üyeler değiştirildi

Bu davada 30 günlük süre dolduktan sonra İstanbul Üniversitesi bilgi ve belgelerin temini için mahkemeden 30 günlük ek süre talep etmişti. Üniversiteden cevap gelmeden İstanbul 5. İdare Mahkemesi Başkanı Recep Şendil ve Üye Dr. Gün Yazıcı HSK'nın açıkladığı idari yargı kararnamesiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirildi. Heyette sadece Neslihan Türkcan Demir yerinde kaldı.