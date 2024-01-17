HSK'dan Yargıtay'a yeni üye atamaları
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yargıtay'a 4 yeni üye atadı.
Player Alanı
HSK'ya şikâyette bulunan Savcı İsmail Uçar, Yargıtay üyeliğine seçildi.
Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Yargıtay üyeliğine getirildi.
Ankara Başsavcısı Ahmet Akça ve İstanbul Anadolu Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı da Yargıtay’a seçilen diğer iki üye oldu.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
- 'İhanetin bedeli'
- CHP'den Akşener'e jet yanıt!
- O öğretmen kovuldu!
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- 'Hadi bütün her yeri alın'
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!