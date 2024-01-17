HSK'dan Yargıtay'a yeni üye atamaları

Yayınlanma: 17.01.2024 - 19:01

Güncelleme: 17.01.2024 - 19:01

HSK'ya şikâyette bulunan Savcı İsmail Uçar, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Yargıtay üyeliğine getirildi.

Ankara Başsavcısı Ahmet Akça ve İstanbul Anadolu Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı da Yargıtay’a seçilen diğer iki üye oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...