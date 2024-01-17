HSK'dan Yargıtay'a yeni üye atamaları

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yargıtay'a 4 yeni üye atadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 19:01
HSK'dan Yargıtay'a yeni üye atamaları
Abone Ol google-news
Player Alanı

HSK'ya şikâyette bulunan Savcı İsmail Uçar, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Yargıtay üyeliğine getirildi.

Ankara Başsavcısı Ahmet Akça ve İstanbul Anadolu Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı da Yargıtay’a seçilen diğer iki üye oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...


En Çok Okunan Haberler