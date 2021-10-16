H.T. isimli yurttaş, işkence gördüğünü öne sürerek suç duyurusunda bulundu

16 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Sultanbeyli Atlaspark AVM önünde yanında kardeşi F.T. ile yürürken bekçilerin GBT kontrolüne giren H.T., mahkemeye katılmadığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğu belirtilerek gözaltına alındı. Gözaltı sırasında bekçi ve polisler tarafından hakarete uğradığını ve darp edildiğini öne süren H.T. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bekçiler tarafından gözaltına alınmasının ardından M.E. isimli bir polisin kendisini ters kelepçeli bir halde araca bindirdiğini ve araç içinde boğazını sıktığını söyleyen H.T., “2016 yılında polisleri şikâyet ettiğim bir konu vardı. GBT kontrolünde bunu gören bekçiler bana sert davranarak, ‘O zaman sana gerekeni yapmamışlar, bu sefer biz seni karakola götürüp sabaha kadar gerekeni yaparız’ dediler. Daha sonra polisler gelerek sivil bir araçla Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Karakolu’na götürüldüm. Araçta boğazımı sıkarak birkaç tanede yumruk vurdular. Vuranlar arasında bekçilerden biri de vardı” dedi.

Suç duyurusu dilekçesinde kendisini tuvalete sokan polisler tarafından ıslatılarak dövüldüğünü anlatan H.T., “Karakola girdiğimizde beni zorla tuvalete sokarak, musluk hizasında yatmamı istediler. Yere yatmak istemeyince beni tekmeleyerek zorla yere yatırdılar. Tuvaletteki musluğu kırarak suyla her tarafımı ıslattılar. Tekmeleyerek işkence yaptılar. Saçlarımı çekerek zorla ağzıma su doldurmak istediler. Karakoldaki kameralar incelendiğinde tuvalete ellerim ters kelepçeli şekilde zorla sokulduğum görülecektir. Şahsıma işkence yapanlardan şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

‘ÖNCEDEN PLAN YAPTILAR’

H.T’nin kardeşi F.T. de darp edildiğini belirterek “Her iki bekçi de bana ve kardeşime küfüretti. Bizi karakola götürürken darp ettiler. Ben karakolda darp edilmedim ama kardeşim karakolun tuvaletinde dövüldü. Hastaneye rapor için götürüldüğümde bekçilerden A.E. bana, ‘Ben senden şikayetçi olmayacağım, sen de benden şikâyetçi olma’ dedi. İsimlerini söylediğim polis ve bekçi ben nezaretteyken ‘Bu işi nasıl yapacağız’ diye konuşuyorlardı” ifadelerini kullandı.

