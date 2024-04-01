HÜDA PAR doğuda oylarını arttırdı
2024 Yerel seçimlerinde açıklanan sonuçlara göre HÜDA PAR geçen yıllara oranla oyunu yükseltti.
Şeriat söylemleriyle dikkat çeken HÜDA PAR, bu seçimlere Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki bütün illerde kendi adaylarıyla katıldı. Hizbullah sanıklarını aday gösteren HÜDA PAR, Batman ve Bingöl’de yüzde 10’u geçerken Türkiye genelinde yüzde 0.5’te kaldı.HÜDA PAR’ın Batman Belediyesi Başkan adayı Serkan Ramanlı yüzde 15.4 oy alarak kentte seçilen 2. ismi oldu. Partinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Faruk Dinç de 7.01 oy alarak seçimin 3. ismi oldu. Bingöl adayı Yunus Emiroğlu ise yüzde 11.71 oy aldı. HÜDA PAR, 2018’deki genel seçimde en yüksek Bingöl’den yüzde 4.3 oy almıştı. Hizbullahçı isimler Ali Bilmez’i Diyarbakır Bismil’de ve Cemal Çınar’ı Tekirdağ’da aday gösteren parti bekleneni alamadı.
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