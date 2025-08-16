HÜDA PAR, MEB’in ilköğretim ve ortaöğretim kılık kıyafet yönergesini hedefe koydu: Kız çocukları başörtüsü takabilirmiş

HÜDA PAR’dan yapılan açıklamada; Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okul öncesi ve ilkokul eğitim kurumlarına dair kılık - kıyafet yönetmeliğindeki “Okul içinde baş açık bulunur” gerekliliği hedef alındı. Açıklamada; “Söz konusu hüküm, vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü baskılamayı amaçlayan; asimilasyoncu ve laikçi zihniyetin psikolojik baskısının halen devam ettiğini göstermektedir” denildi.

Türkiye’de gericilik, kadınlara yönelik baskıcı ve sınırlayıcı söylemlerini arttırıyor. Başta Diyanet olmak üzere birçok dini yapı; kadınların kıyafetinden, kız çocuklarının okumasına ve hatta kadınlara verilecek miras konusuna yönelik gerici söylem ve istemlerini açıklıyor. Kadın ve kız çocukların haklarına yönelik yapılan saldırılara HÜDA PAR da katıldı. HÜDA PAR önceki gün yayımladığı haftalık gündem değerlendirmesinde “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik”te bulunan “Okulöncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur” düzenlemesini hedef aldı. HÜDA PAR; bunun “inanç özgürlüğüne” aykırı olduğunu savundu.

LAİKLİĞE SALDIRILDI

Gerici taleplerin “inanç özgürlüğü” kılıfında dile getirildiği metinde; “Baskıcı bir zihniyetin tezahürü olan bu maddenin 2025’te hâlâ yürürlükte olması, inanç özgürlüğü açısından onur kırıcıdır. Söz konusu hüküm, vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü baskılamayı amaçlayan; asimilasyoncu ve laikçi zihniyetin psikolojik baskısının halen devam ettiğini göstermektedir. Okul öncesi veya ilkokul düzeyinde başörtüsünün sorun olarak görülmesi anlaşılır değildir. Bu, pedagojik açıdan doğru olmadığı gibi anayasal güvence altındaki inanç özgürlüğüyle de çelişmektedir” ifadeleri kullanıldı.

LAİK EĞİTİMİ HEP HEDEF ALDILAR

Kız çocuklarının giyim ve eğitim hakkına yönelik müdahalede bulunan HÜDA PAR, daha önce de tepki çeken bir açıklamayla karma eğitimi hedef almıştı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Ağustos 2023 tarihli bir etkinliğinde; “Karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler. Bunun sorumlusu onları o hale düşürmeye zorlayan eğitim sistemidir” demişti.