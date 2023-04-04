HÜDA PAR'ın yöneticisinden açık tehdit: Seçimleri işaret etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan, AKP listelerinden seçime gireceğini açıklayan HÜDA PAR'ın yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu, sosyal medya hesabından muhalifleri tehdit etti.
Cumhur İttifakı’nı desteklediğini ve AKP listelerinden seçime gireceğini açıklayan HÜDA PAR’la “terör örgütü Hizbullah’ın bağlantısı” tartışılırken partinin yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek muhaliflere tehditler savurdu.
Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
“Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz ile barışık HÜDA PAR ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. Ab-d size yar olamayacaktır.”
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