Hukuk bürosuna ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Bursa'da bir hukuk bürosuna ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da adliyenin yanındaki hukuk bürosuna silahlı saldırı" başlıklı haberin yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Şüpheli E.Ş, 5 Ekim'de yaşanan olayın ardından Başsavcılığın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan tutuklandı.
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