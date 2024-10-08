Hukuk bürosuna ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'da bir hukuk bürosuna ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hukuk bürosuna ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:43

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da adliyenin yanındaki hukuk bürosuna silahlı saldırı" başlıklı haberin yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şüpheli E.Ş, 5 Ekim'de yaşanan olayın ardından Başsavcılığın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan tutuklandı.


Etiketler: #Bursa #Hukuk #silah

İlgili Haberler

İstanbul’da lüks rezidansa 'kaçak silah' operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul’da lüks rezidansa 'kaçak silah' operasyonu: 9 gözaltı
Eski Başbakan, İngiltere'yi hedef aldı: Savaş suçu işleyen bir ülkeye silah satmaya devam ediyor

Eski Başbakan, İngiltere'yi hedef aldı: Savaş suçu işleyen bir ülkeye silah satmaya devam ediyor
Ordu'da iş yerine silahlı saldırıya 2 tutuklama

Ordu'da iş yerine silahlı saldırıya 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler