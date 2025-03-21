'Hukuk devletinin gereklerini ön plana almak önemli'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 11:23

Güncelleme: 21.03.2025 - 11:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra bir açıklama da Başkent Üniversitesi Senatosu tarafından yapıldı.

Açıklamada, "Ülkemizi kuran Atatürk, silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anan Başkent Üniversitesi, görevlerini ifa ederken adalet, sağlık ve eğitimi toplumun üç temel unsuru olarak görmektedir. Anayasamızın 2. Maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti” olduğu vurgulanmıştır.

“Adalet mülkün temelidir” ilkesinden hareketle hukuk devletinin gereklerini ön plana almak önemlidir. Hukuk devletinin amacı, Ülkemizin dünya nezdinde prestijini sağlamak ve vatandaşlarımızın itibarını en üst düzeyde korumaktır. Bu kapsamda, tarafsız ve bağımsız Türk yargısının vereceği kararlar herkes için bağlayıcıdır ve demokratik hukuk devletinin güvencesidir. Başkent Üniversitesi olarak hukuk devletinde masumiyet karinesine inanıyor ve görevimizin, ülkemize hizmet etmeye ve eserler kazandırmaya devam etmek olduğunu aziz milletimize saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri yer aldı.