Hukukçu Kemal Anadol: 'Demokrasi kaosa girdi'

Eski CHP grup başkanvekili, hukukçu Kemal Anadol, “85 yıllık ömrümde CHP’nin bu kadar ağır bir saldırıya uğradığını görmedim, yaşamadım. Türkiye demokrasisi ağır bir kaosa girdi” dedi.

CHP’nin hemen her kademesinde görev alan Anadol, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararını ve Genel Merkez’e müdahaleyi değerlendirdi. CHP’nin 1950’den sonra muhalefete düştüğünde mallarına el konduğunu, sandalyesine varana kadar haczedildiği anlatan ve o dönem orta okul öğrencisi olduğunu söyleyen Anadol süreci şöyle özetledi:

“Zaman geçti, 1957’den sonra CHP iktidar olma yoluna girdi. Adnan Menderes CHP’yi kapatmak için Tahkikat Komisyonu kurdu, ben Ankara Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiydim. 12 Mart muhtırası verildiğinde Karadeniz Ereğlisi ilçe başkanıydım. Zonguldak Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları’ndaki bir yüksek fırındaki patlamada sabotaj şüphelisi olarak Birinci Ordu Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün tarafından da İstanbul Harbiye zindanlarına atıldım. Daha sonra CHP’nin 5. olağanüstü Kurultayı’nda halk desteğini arkasına alan Bülent Ecevit oylamada İsmet İnönü’yü mağlup ettiğinde Kurultay delegesiydim. 12 Eylül olduğunda milletvekiliydim, Barış Derneği sanığı olarak Sıkı Yönetim Mahkemesi’nde Kartal’da tutukluydum.”

‘KARA BİR LEKE’

Bunları anlatmasının nedenini “CHP ve Türkiye demokrasisi 1950’den bu yana bugünkü kadar ağır bir saldırıya uğramadı” diye açıklayan Anadol, “Bakın CHP’nin mallarına el kondu, sokağa atıldı, kapatılması için Tahkikat Komisyonu kuruldu. 12 Mart’ta kapatılacaktı, 12 Eylül’de kapatıldı, biz tekrar açtık. Tüm bu aşamaları hesap ederek 85 yıllık ömrümde CHP’nin bu kadar ağır bir tecavüze uğradığını görmedim, yaşamadım. Çok üzgünüm, CHP’ye yapılanları asla kabul etmiyorum” dedi.

Yakın tarihte Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı kararları anımsatan Anadol şöyle konuştu: “Ekmeleddin İhsanoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yaparak, Yılmaz Büyükerşen’i harcayarak, ‘Gel bakalım Muharrem’ diyerek, ‘İlla aday ben olacağım’ diyerek Türkiye’nin yılları gitti. Türkiye demokrasisi ağır bir kaosa girdi. Bugün bunların sorumlusu İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek polise CHP Genel Merkezi’ni işgal ettirdi. Bu demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek."