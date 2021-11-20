Hukuksuz bulvara Ata’nın adını verdiler

20 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan, hukuka aykırı ve kamu yararı olmadığı için “yürütmeyi durdurma” kararı verilen tepkbulvara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adının verilmesineiler geldi. Yargı kararına rağmen açılış yapılacağını belirten avukat Nuray Şahbudak, “Yargının yürütmeyi durdurma kararı verildiği bir yeri bakan ve milletvekilleri açacak. Üstelik buraya Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı verilecek. Atatürk’ün adı veriliyorsa burada her şey düzgün olmalı. Vatandaş bu ismi anarken ‘Ben mağdur oldum’ dememeli. Atatürk ile mağduriyet bir arada değildir” diyerek Atatürk’ün adının o bulvarda olmaması gerektiğini söyledi.

PROJE MAĞDUR ETTİ

Yatağan’da ölümlü kazaların bulunduğu ve eski adı İnönü Bulvarı olan meydan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından genişletildi. Proje kapsamında binaların zemininde bulunan otopark ile yapılara ait yol bağlantıları kapatıldı. Bazı binalar kot altında kaldı. Proje sonrası 300’e yakın ev ve işyeri sahibi mağdur oldu.

MAHKEME ‘DUR’ DEDİ

Bulvar üzerinde yaşayanlar hak kaybına uğradığı gerekçesiyle “projenin iptali ve yürütmenin durdurulması” istemiyle Ekim 2021’de, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulması kararını verdi. 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararda “Kentin omurgasını oluşturan ana arter olması, meskûn ve gelişme konut alanlarına ve aynı zamanda diğer kentsel kullanımlara da servis vermesinin dikkate alınmadığı, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine yer verilmemiştir. Proje değişikliğinde hukuka uygunluk bulunmamıştır. Projenin uygulanmaya devam etmesi halinde trafik yönünden can ve mal kaybının oluşabileceği dikkate alındığında telafisi güç ve imkânsız zararlar doğabilecektir. Hukuka aykırılığı açık olan dava, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurur” diyerek oybirliği ile vatandaşları haklı buldu ve projenin durdurulmasına karar verdi.

