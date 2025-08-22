Hükümet ile sözleşme imzalayan Diyanet-Sen, ‘kazanımlarını’ açıkladı: İmamlara yeni haklar

Diyanet-Sen’in anlaşma sağlandığını belirttiği maddelerden bazıları şöyle:

- Ramazan ayı fazla çalışma ücretine hak kazanmak için aranan Ramazan ayı boyunca fiilen çalışma şartı kaldırıldı. Din görevlileri Ramazan ayında kullanamadıkları haftalık tatil günlerinde fiilen çalışmaları halinde fazla çalışma ücreti alacaklar.

- Ramazan ayı fazla çalışma ücreti artırımlı olarak ödenecek. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde vaizlere ödenecek fazla çalışma ücreti artırılacak.

- Baş imam-hatip, uzman imam-hatip, imam-hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların yararlandıkları ek ödeme oranları artırıldı.

- Sözleşmeli imam-hatip ve müezzin kayyımların yararlandıkları ek ödeme oranları artırıldı.

- Kuran kursu öğreticilerine ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı. Yatılı Kuran kurslarında görev yapan Kuran kursu öğreticilerine gündüz nöbetlerinde ek ders ücreti ödenecek.

- Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yönetmen, spiker, kameraman, muhabir, ses kayıtçısı, montajcı, prodüktör ve ışıkçı olarak görev yapanların ek ödeme oranları artırıldı.