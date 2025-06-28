Hükümetin 1-2 puanlık artışı tepki çekti: 'Grevse grev...'

27 Şubat’ta hükümete taleplerini ileten Türk-İş ve Hak-İş, öncelikle günlük brüt çıplak ücretlerin bin 800 liraya çıkarılmasını istemişti. Bu yılın ilk altı ayı için yüzde 50, ikinci altı ayı için de yüzde 25 zam ve yüzde 10 refah payı talep etmişti. Konfederasyonlar gelecek yılın birinci altı ayı ve ikinci altı ayı için de ayrı ayrı yüzde 25 zam, yüzde 10 refah payı istemişti. Yine enflasyon farkı da talepler arasındaydı.

KÜÇÜK ARTIŞLAR

Hükümet ise ilk teklifinde bu yıl için yüzde 16+8, gelecek yıl için de yüzde 7+5 zam teklif etmişti. İşçi bu teklifi reddetmişti. Hükümet dün ikinci teklifini konfederasyonlara sundu. Bu yıl için teklif yüzde 17+10’a çıkarıldı. Birinci altı ayda sadece 1 puan, ikinci altı ayda da 2 puanlık bu artışı işçi tarafı kabul etmedi. Hükümet, gelecek yıla yönelik teklifinde ise hiçbir değişiklik yapmadı. İlk teklifindeki gibi yüzde 7+5’te bıraktı.

BAŞKA TEKLİF YOK

Bunun dışında taban ücretlerle ilgili hiçbir teklif gelmedi. Konfederasyonların toplam 21 talepleri vardı. Hükümetten ücretler dışında bu taleplere yönelik başka bir teklif de sunulmadı. İşçi tarafı hükümetin ikinci teklifini de reddetti. İktidarın, temmuz başı yani gelecek hafta yeni teklif vereceği bildirildi.

‘ZATEN BİLİYORDUK’

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TÜHİS heyetiyle yapılan görüşmede bakanlıktan kimsenin olmadığını söyledi. Verilen teklifin bir anlamı olmadığını dile getiren Ağar, “İlk tekliflerinde ‘hayal kırıklığına uğradık’ demiştik, şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten biliyorduk bunların ikinci teklifinin ne düzeyde olacağını” dedi.

‘MEYDANLARI ISITIN’

Bu teklifi kabul etmediklerini belirten Ağar, şunları söyledi:

“Bunun anlamı şudur: ‘Siz meydanları boş bırakmayın, eylemlerinize devam edin, sonuna kadar mücedele edin, meydanları ısıtın’ anlamına gelir. Buradan 600 bin kamu işçisine sesleniyorum: Eylemlerimize destek vermelerini, üretimden gelen güçlerini sonuna kadar kullanmalarını, ihmal etmemeleri gerektiğini düşünüyorum.”

EN DÜŞÜK KİRA 20 BİN LİRA

Ağar, bugün ülkede en düşük ev kirasının 20 bin lira olduğuna işaret ederek, 600 bin kamu işçisine bu tekliflerin reva görülmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

‘GREVSE GREV’

Bu oranlarda anlaşmanın mümkün olmadığını dile getiren Ağar, şöyle devam etti:

“Sonuna kadar devam edeceğiz. Grev aşamasına geldik. Grevse grev. Artık neyse ne demek bize yakışmaz ama grev uygulamasına kadar gitme yolları bize gözüküyor. Hükümete temennimiz ‘biz grev aşamasına geldik, gelin bu işi masada çözelim’. Bu iş greve gidince de bitecek, masa başında müzakere yaptığımızda da bitecek. Aksi olursa kavgadan kimsenin kârı olmaz.”

Ağar, devletin işçisine sahip çıkması gerektiğini söyledi. İşçilerden karamsar olmamalarını isteyen Ağar, sendikalarının aldığı eylem kararlarına harfiyen uymalarını talep etti.

‘ACIMASIZCA SORUN’

Böyle bir teklifin sunulması nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Ağar, basına da şöyle seslendi:

“Bizden sürekli bilgi alıyorsunuz. Ancak bu ücretleri veren, parayı veren hükümete de ne olur gidin, istediğiniz şekilde sorun, acımasızca sorun, ‘niye böyle insanları sokağa çıkarıyorsunuz’ diye sorun. Biz talep eden merciyiz.”

Ağar, temmuz başında verilecek yeni teklifi de değerlendireceklerini, sürecin devam ettiğini söyledi.

‘RANDEVU ALAMADIK’

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli de daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştüklerini anımsatarak, “Hazine ve Maliye Bakanımızla da görüşme talep ettik ama henüz randevu talebimize cevap verilmedi. Oraya da gidip dileklerimizi, isteklerimizi, düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek, “Bizleri lütfen duysunlar” diyen Çukutli, şimdiye kadar bir yol katedilememesinin de “trajikomik” olduğunu vurguladı.