Hükümlüler, SMA hastası Sema için üretiyor

Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:49

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:53

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli İnfaz Koruma Memuru Nurullah Ekinci'nin SMA hastası 27 aylık kızı Sema Ekinci'nin tedavisi için denetimli serbestlik yükümlüleri, görevliler ile el emeği, göz nuru ürünler hazırlayarak satışa çıkarıyor.

Sema'yı sağlığına kavuşturmak için sürdürülen çalışmalara Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki denetimli serbestlikten yararlandırılan 90 hükümlü de destek verdi. Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk öncülüğünde oluşturulan tekstil, filografi, amigurumi, mandala boyama ve dekoratif jel mum atölyelerinde eğitime alınan denetimli serbestlik yükümlüleri meslek sahibi oldu. Kurumda eğitim gören ve meslek sahibi olan yükümlüler, Mardin'deki SMA hastası için kolları sıvayarak birbirinden güzel ürünler sergiledi. Oyuncak bebekler, kıyafetler diken, Türk bayrağı dahil çok sayıda tablo hazırlayan, dekoratif mumlar ortaya çıkaran yükümlülerin görevlilerle birlikte özenerek hazırladığı ürünler SMA hastası Sema'nın tedavisine yardım amacıyla satışa çıkarıldı.

"MÜKEMMEL BİR ŞEY YAPIYORLAR"

Sergiyi gezerek kızı ile birlikte ürün alan bir ziyaretçi, denetimli serbestlik yükümlülerinin meslek sahibi olması ve Sema bebek için destek vermelerinin çok önemli olduğunu belirterek, "İnsanlar, kendilerini çok değerli hissediyorlar. Mahkûmiyet herkesin başına gelebilecek bir şey. Bu yüzden herkesi çok pozitif etkileyen bir durum. Mükemmel bir şey yapıyorlar" dedi. Yükümlü eğitmenlerinden Gülnaz Turan kurum çalışanlarının da katıldığı kurslara büyük ilgi gösteren yükümlülerin yeni bir şey öğrendiklerinde çok heyecanlandıklarını anlatırken, "Burada bir kızın tedavisi için çaba sarf etmek onları da şevklendirdi, daha istekli çalıştılar" diye konuştu.

6 ŞUBAT İÇİN DE ÜRETİLMİŞTİ

Küçükçekmece'deki bir AVM'de sergilenen ürünler vatandaşlardan ilgi gördü. Yükümlüler daha önce de 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen çocukları sevindirmek amacıyla amigurumi (örme bebek) kursu ile ürünler hazırlamış ve dekoratif jel mum ve mandala boyama ürünleri Küçükçekmece Adliyesi'nde sergilenmişti. Satış gelirleri ise deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışlanmıştı.