Hulusi Akar, Londra'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olan Bakan Akar’ın, ziyaret kapsamında "ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının" ele alınacağı görüşmeler yapacağı aktarıldı.
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