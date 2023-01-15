Hulusi Akar, Londra'ya gitti

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 22:38

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 22:47

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olan Bakan Akar’ın, ziyaret kapsamında "ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının" ele alınacağı görüşmeler yapacağı aktarıldı.