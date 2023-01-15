Hulusi Akar, Londra'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 22:38
Hulusi Akar, Londra'ya gitti
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olan Bakan Akar’ın, ziyaret kapsamında "ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının" ele alınacağı görüşmeler yapacağı aktarıldı.

 


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