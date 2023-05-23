Hulusi Akar'dan Suriyeliler açıklaması: Can havliyle sınırlarımıza gelmişler, nasıl almayalım?

Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:45

Güncelleme: 23.05.2023 - 16:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Üniversitesi'nce düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferası'na katıldı.

Burada konuşan Bakan Akar, "Terörle mücadele, büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. Türkiye'de yaşayan 85 milyonu, terör belasından kurtarmakta kararlıyız. 'Teröristler neredeyse hedef orası' anlayışıyla mücadeleyi sürdürüyoruz. Mehmetçik, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girdi, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıktı. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Mağaraları, delikleri imha edildi, başlarına yıkıldı ve çok şükür Zap temizlendi. Dolayısıyla hudutlarımızda ciddi bir güvenlik koridoru oluştu. Bitti mi? Bitmedi. 'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, durmak yok' diyoruz" dedi.

"SURİYELİLERİ NASIL İÇERİ ALMAYALIM"

Türkiye'deki Suriyelilere yönelik de Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye sığınmış 3,3 milyon Suriyeli vatandaş var. 'Bunlar, burada ne arıyorlar' diyorlar. Başından beri tekrarlıyoruz. Milletimizin bir asaleti, tarihi ve değerleri var. Arkasından bombalar atılan, uçakların ateş ettiği, insanların katledildiği, 1 milyona yakın kişinin öldüğü bir ortamda can havliyle sınırlarımıza gelmişler. Kucağında çocuğu olan anne ve babaları ile sınırımızdalar. Bunları nasıl içeri almayalım? Bunlar, hudutlardan falan geçmediler. Bilinçli bir şekilde ve insani yardım olarak bir değer sistemine bağlı halde buraya geldiler ve ülkemize misafir oldular. Barış Kalkanı Harekatı da ülkemize daha fazla mülteci gelmesin diye yapıldı.''