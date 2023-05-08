CHP'li Mahmut Tanal Cumhuriyet TV'de açıkladı: AKP Suriyelilere provokasyon yaptırıyor

Yayınlanma: 08.05.2023 - 18:03

Güncelleme: 08.05.2023 - 18:07

Seçime sayılı günler kala provokasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de CHP Şanlıurfa seçim bürosu hedef oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da gerçekleştirdiği miting sırasında bir grubun taşlı saldırısına maruz kalmıştı. Yaklaşık 17 yurttaşın yaralandığı olayda mitinge son verilmişti. Provokasyonun merkezi bu kez de Şanlıurfa oldu. CHP Şanlıurfa seçim bürosuna tehdit amaçlı "çekirdek mermi" bırakıldığını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal provokasyona ilişkin detayları Cumhuriyet TV'de anlattı.

"DEMOKRATİK YARIŞ YERİNE MAFYA USULÜ..."

Bu provokasyonları AKP'nin kaybedeceğine yönelik belirtiler olarak yorumlayan Tanal, "Tehdit ve şantaj amacıyla mafyalar, bir çekirdek mermisini CHP Şanlıurfa seçim ofisimize bıraktı. Bu bir tehdit anlamına gelir. Mitinglerde dinlemeye gelenlerin taşlanması, araçlarımızın yollarının kesilmesi,seçim afişlerimizin sökülüp atılması, seçim ofisimize mermi bırakılması gösteriyor ki AKP bitiyor, demokratik yarış yerine mafya usulü yöntemlere başvuruluyor" ifadelerini kullandı.

"AKP SURİYELİLERE PROVOKASYON YAPTIRIYOR"

AKP'nin Suriyelileri provokasyon yapmaları için teşvik ettiğini iddia eden Tanal sözlerine şöyle devam etti:

"Yollarda Suriyeliler bizlere "rabia" işareti yapıyor. Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde geçen günlerde miting yaptık. Suriyeliler oraya getirdikleri hoparlörler ile AKP'nin seçim şarkılarını çaldılar. Emniyet bunlara seyirci kaldı. Ben ilk kez seçim yaşamıyorum. Bugüne kadar yapılan seçimlerde ilin valisi tüm siyasi partilerin il başkanlarını, kaymakamlar ilçe başkanlarını çağırırdı. Seçim sürecinde bir eylem yaşanmaması, düzenli demokratik yarış yapılması için azami dikkat göstermek adına toplantılar yapılır ve sözlü de olsa bir protokol imzalanırdı. Şimdi ise Vali bizzat Adalet Bakanı'yla birlikte seçim çalışması yürütüyor. Kamu görevlileri yurttaşlara gidip 'AKP'ye oy vermezseniz hizmet gelmez, devlete karşı gelmiş olursunuz' diyorlar. Bu saldırılar vatandaşımızı korkuttuğu gibi bürokrasi de bu şekilde tehditlerle vatandaşı korkutuyor. Adil seçim ilkesini ihlal ediyorlar. Bu adalete, milletin iradesine, seçim güvenliğine bir tehdittir. Burada oluşabilecek her eylemin sorumlusu vali ve emniyet müdürüdür. Bunun için suriyeliler kullanılıyor. AKP ümidini suriyelilere ve provokatif eylemlere bağlamış."

"SİYASİ İKTİDAR SEÇİM SONUÇLARINI HAZMETMEYE HAZIRLANSIN"

Şanlıurfa'da depremin yaralarının hala sarılamadığının altını çizen Tanal, "Şanlıurfa Afrika'ya benziyor. Vatandaşın içme suyu, yolu, elektriği yok. AKP vatandaşa hizmet götüremiyor. Umudunu AKP'den kesenleri de bürokrasi ile tehdit ediyor. Şanlıurfalı adaletsizliğe karşı 'dur' diyor ve değişim istiyor. Şanlıurfa artık 14 Mayıs'ı bekliyor, siyasi iktidar da bu seçimin sonuçlarını hazmetmeye hazırlansın" şeklinde konuştu.

ADALET BAKANI'NA SESLENDİ

CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Müslüm Akalan da saldırıya tepki gösterdi. Akalan, "Biz Erzurum'daki olaylara üzülmeye devam ederken bu sabah benim seçim afişlerime ve seçim büroma saldırı gerçekleşti. Bir mermi çekirdeğinin büro içine atılması şeklinde gerçekleşen bu eylem, aslında bir tehdit ve baskı unsurudur. Bu tür tehditlere pabuç bırakacak halimiz yok. Biz bağımsız ve özgür bir yargı düzeninde, Anayasa'nın öngörmüş olduğu teminat içersisinde seçim çalışmasını yürüten adaylarız. Valinin ve emniyet müdürünün güvencesi altında yürüttüğümüz bu faaliyetlerde, huzur ve güven içinde olmamız zorunludur. Her türlü tedbiri almaları şarttır. Adalet Bakanı'nın da mevcut şehirde AKP'nin 1. sıra adayı olması sebebiyle hassasiyet göstermesini talep ediyorum, gereken çalışmayı yapacağına eminim" dedi.