Hülya Koçyiğit Londra'da kaza geçirdi

Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 10:00

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi, sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in Londra'da gittiği AVM'de yere düşüp kafasını çarptığı öğrenildi.

İki saat boyunca ambulans beklediğini söyleyen Koçyiğit, yaşadıklarını “Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" diye anlattı.

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığına göre, kafatasında büyük bir şişlik oluşan Koçyiğit'in önce beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenildi. Ancak yapılan tetkikler sonucunda hayati bir tehlike olmadığı anlaşıldı.

KAZAYI ANLATIRKEN TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİ ÖVDÜ

Habere göre Hülya Koçyiğit, AVM’de geçirdiği kaza sonrasına ilişkin yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi. Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağolsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar.

Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim.”