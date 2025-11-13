Hür-Sen Konfederasyonu'ndan Kocaeli müftüsüne teşekkür ziyareti

Kocaeli Müftülüğü 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için camilerde Mevlid-i Şerif okutulması kararı almıştı. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun bu anlamlı kararına bazı kesimler tepki göstermişti.

Hür-Sen Konfederasyonu ise; Genel Başkan Levent Kuruoğlu, Hürriyetçi Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı İhsan Yıldız, Bolu Şube Başkanı Uğur Pekcan, Sakarya Şube Başkanı Buğra Kızılkaya ve şube yöneticilerinden oluşan heyetle birlikte Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 10 Kasım'da camilerde Mevlid-i Şerif okutulması dolayısıyla duyulan memnuniyet dile getirildi.

Kuruoğlu, Müftü Sönmezoğlu’na teşekkür ederek, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlardan duyulan rahatsızlığı da ifade etti. Kuruoğlu, okutulan mevlidin toplumsal hoşgörü, birlik ve kardeşlik duygusuna önemli katkı sağladığını vurguladı.

"ATATÜRK BİRLEŞTİRİCİ UNSUR"

Kuruoğlu, Atatürk’ün Türk milletinin birleştirici unsuru olduğunun altını çizerek, "Bazı kişilerin hem Atatürk’e hem de din görevlilerine yönelik saygısız tutumları asla kabul edilemez. Bu tür ifadeler toplumdaki birlik ve saygı iklimine zarar vermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk'ün kurduğu, kuruluş felsefesi hoşgörü ve birleştiricilik olan, ülkemizin ortak değerlerine sahip çıkan ve toplumsal barışın önemli bir dayanağıdır. Gerekli hukuki süreçlerin işletilmesi gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ise ziyarette yaptığı konuşmada “Bu ülkeyi bize emanet eden herkese her zaman dua ederiz. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk’e de ederiz” dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından teşekkür plaketi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.