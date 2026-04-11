Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nden 'kayyım' açıklaması

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, "kayyım atandı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Dernek tarafından yapılan resmi açıklamada, basına yansıyan haberlerin gerçekle bağdaşmadığı vurgulandı. Yargıya taşınan konunun bir "kayyım" süreci değil, yalnızca bir üyenin başvurusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, sürece ilişkin şu bilgiler verildi: "Bir dernek üyesi, başkanlık makamının boşaldığı iddiasıyla genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep etti. Söz konusu başvuruda kayyum atanmasına yönelik bir talep bulunmadığı gibi, böyle bir adım atılması için hukuki bir gerekçenin de oluşmadığı ifade edildi" denildi.

"BAŞKANIN TUTUKLULUĞU GÖREVİNE ENGEL DEĞİL"

Dernek yönetimi, tartışmalara neden olan başkanın tutukluluk haline de açıklık getirdi. Bu durumun geçici bir tedbir niteliği taşıdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dernek Başkanımızın medeni haklarını kullanma ehliyeti kısıtlanmamıştır. Türk Medeni Kanunu ve tüzüğümüz uyarınca, bu durumun başkanlığın boşaldığı şeklinde yorumlanması hukuken mümkün değildir."