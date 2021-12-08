Hurda yüklü kamyonet alev topuna döndü

Ankara’nın Akyurt ilçesinde hurda yüklü bir kamyonet yandı.

(İHA)
08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:17
Hurda yüklü kamyonet alev topuna döndü
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Alınan bilgiye göre, Ankara-Kalecik yolu Akyurt mevkiinde seyir halindeki hurda yüklü kamyonette elektrik sistemindeki arıza nedeniyle yangın çıktı.

Sürücünün yol kenarına çektiği kamyonet adeta alev topuna döndü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.


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