Hüseyin İnan'ın kardeşi İrfan İnan hayatını kaybetti

Türkiye'de 68 kuşağının devrimci önderlerinden Hüseyin İnan’ın en küçük kardeşi İrfan İnan, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle 64 yaşında İzmir’de yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Evrensel'in haberine göre, İzmir Halil İbrahim Hepkon Cemevi’nden kaldırılan İnan'ın cenazesi Seferihisar Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hüseyin İnan’ın idam edildiği dönemde henüz 10 yaşında olan İrfan İnan, ağabeyinin mücadelesini ve anısını yaşatmak için düzenlenen etkinliklerde de yer almıştı.