Murat Kapki kimdir? İş insanı Murat Kapki neden gözaltına alındı?
İBB'ye yönelik peş peşe açılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı merak edilirken, savcılığın "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalar yönelttiği öğrenildi. İş insanı Murat Kapki de gözaltına alınanlar arasında. Peki, Murat Kapki kimdir? İş insanı Murat Kapki neden gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlardan gözaltı kararı verdi. İş insanı Murat Kapki de gözaltına alınanlar arasında. Peki, Murat Kapki kimdir? İş insanı Murat Kapki neden gözaltına alındı?
MURAT KAPKİ KİMDİR?
Murat Kapki, ADVERTCITY şirketinde Kurucu Ortak & Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALMIŞTI
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Medya Oscar Ödülleri Töreni’nde ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden Advertcity şirketinin sahibi Murat Kapki, sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin çatısı altında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin elinden bu plaketi almak şahsım ve firmam adına büyük bir onurdur” diye paylaşım yaptı.
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